Récurrence des délestages au Tchad : des abonnés de la SNE expriment leur ras-le-bol

Ce 1er avril dans le 7e arrondissement de N'djamena, les abonnés de la Société nationale d'électricité (SNE) ont fait entendre leur désarroi face aux manquements sur le terrain surtout à l'approche de la canicule. Pas moins qu'une conférence de presse, c'est ce qu'on choisi les habitants du quartier d'Amtoukouin pour dénoncer les insuffisances de la SNE.



A tour de rôle, ils ont chacun exprimé leur indignation. "Nous, habitants du quartier d'Amtoukouin et qui dépendons du réseau électrique n° 67, sommes dépassés car cela fait plus de cinq ans que nous, nous plaignons de cette situation. Rien ne change. Nous, nous sommes même rendus auprès de la direction de la société où nous avons reçu l'assurance que nos doléances seraient pris en compte et que les agents seraient dépêchés sur le terrain pour régler le problème de la baisse de tension. Mais force est de constater que jusqu'à présent, aucun d'entre eux ne s'est présenté", a regretté un habitant du quartier.



Un autre résident s'est offusqué des conséquences des baisses de tension dans les ménages : "les réfrigérateurs et autres machines qui tombent en panne provoquent des doubles dépenses. Les agents de la SNE ne se présentent qu'à la fin des mois".



Interpellation est donc faite à la SNE afin de faire preuve de bonne foi et d'offrir un service de qualité permanente, surtout en cette période d'extrême chaleur. Le ministère de l'Énergie tient ainsi l'occasion de prendre ses responsabilités et œuvrer pour le bonheur des tchadiens.