Référendum Constitutionnel Au Tchad : Le vote des Tchadiens basés à Riyad lancé par L'Ambassadeur

Ce moment historique marque une étape importante dans l'exercice démocratique pour les citoyens tchadiens résidant à l'étranger. La participation active de la diaspora tchadienne témoigne de son engagement envers les affaires nationales et sa volonté de contribuer à l'avenir politique et constitutionnel du pays.



Le référendum constitutionnel est un événement majeur qui vise à recueillir l'avis des citoyens sur des questions cruciales relatives à la gouvernance et à la structure institutionnelle de la nation. Il offre une opportunité unique pour chaque individu d'exprimer sa vision pour l'avenir du pays et de participer activement au processus décisionnel.



L’initiative prise par S.E.M Hassan Saleh Algadam Aldjinedi démontre l'importance accordée par le gouvernement tchadien à la participation démocratique, y compris celle des compatriotes résidant hors des frontières nationales. En lançant le vote des Tchadiens basés à Riyad, il facilite leur accès aux urnes et garantit leur implication dans ce processus crucial pour l'avenir du Tchad.



La communauté tchadienne établie en Arabie Saoudite se voit ainsi offrir une occasion précieuse d'affirmer sa voix tout en renforçant les liens avec leur patrie d’origine. Ce geste diplomatique souligne également l’engagement continu de l'Ambassadeur envers ses concitoyens expatriés et son souci constant de promouvoir leurs droits civiques.