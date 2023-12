Référendum au Tchad : La province du Lac s’exprime

À 8h30 précises, le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, accompagné du chef de mission de la coalition pour le Oui, le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami, se sont rendus au bureau de vote numéro 1 situé au quartier Bornoti afin d'accomplir leur devoir civique. Pour le ministre Mbami, ce référendum marque une étape fondamentale pour la république et symbolise l'engagement citoyen envers l'avenir politique du pays.



Après avoir rempli son obligation civique, le gouverneur a invité la population à faire de même et à exprimer son opinion en toute responsabilité. Cette attitude exemplaire illustre l'importance accordée par les autorités locales à la participation active des citoyens dans les affaires publiques.



Le maire de la ville Bol Ahmat Abakar Abdoulaye a également salué avec enthousiasme la maturité dont ont fait preuve les habitants lors de ce processus électoral. Dans tous les bureaux visités par nos équipes journalistiques, nous avons constaté un engouement manifeste et une ambiance empreinte d'un calme serein propice à un scrutin transparent et démocratique.



Il est intéressant également noter que La Province du Lac compte au total 880 bureaux de vote dont 64 situés dans la ville Bol. Cette mobilisation témoigne d'une véritable prise en charge démocratique où chaque voix compte dans cette région clé du pays.