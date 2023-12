Référendum au Tchad Le Vote des Tchadiens Vivant au Septentrion du Cameroun

Lors de cette cérémonie solennelle, Monsieur Bilal a appelé tous les électeurs à sortir massivement une fois encore ce dimanche 17 décembre 2023 afin d'accomplir leur devoir civique qui est de se prononcer sur la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution représente un tournant majeur dans l'histoire politique du Tchad et il incombe à chaque citoyen, où qu'il se trouve dans le monde, d'exercer son droit fondamental de participer à ce processus démocratique.



En effet, la participation active des Tchadiens vivant en dehors des frontières nationales est essentielle pour garantir la légitimité et l'authenticité des résultats du référendum. Les enjeux sont considérables et chaque voix compte dans cette expression collective de la volonté populaire.



L'appel lancé par Son Excellence Monsieur Bilal est donc porteur d'un message fort : celui que chacun doit prendre ses responsabilités civiques avec sérieux et engagement. En répondant présent lors du vote ce dimanche, les citoyens témoigneront de leur attachement profond aux valeurs démocratiques et contribueront activement à façonner l'avenir politique du pays.