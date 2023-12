Référendum au Tchad : le chef de mission de la coalition "Oui" au Ouaddaï célèbre un succès

Le chef de Mission de la coalition "oui" dans le Ouaddaï, M. Alio Abdoulaye Ibrahim, a tenu une conférence de presse le 29 décembre 2023 au Radisson Blu pour célébrer la victoire de la coalition dans la province du Ouaddaï.



Dans son allocution, le chef de Mission a exprimé sa gratitude envers son équipe pour son dévouement et son engagement tout au long de la campagne référendaire dans le Ouaddaï, qui a conduit à ce succès.



Il a souligné la confiance du peuple envers son équipe et a noté que les résultats obtenus dans la province du Ouaddaï témoignent de la solidarité et de l'unité du peuple tchadien, désireux de préserver l'indivisibilité du pays.



Le chef de Mission Abdoulaye Alio Ibrahim a également saisi l'occasion pour féliciter les cadres de la province du Ouaddaï et les directeurs de campagne des différents départements pour leur contribution à cette victoire.