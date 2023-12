Référendum constitutionnel au Tchad : Le Premier ministre de la transition, Saleh Kebzabo salue les Tchadiens pour leur maturité politique

Dans un message sur son compte Twitter, le Premier Ministre a salué le comportement exemplaire des Tchadiens lors de l'élection référendaire. Il a souligné que tous les citoyens ont exercé leur droit de vote de manière libre et pacifique, sans aucun acte de violence signalé sur l'ensemble du territoire. Cette absence d'incidents témoigne indéniablement d'une avancée significative dans le paysage politique tchadien.



« Je félicite les Tchadiens pour leur maturité politique suite à l'élection référendaire pour une nouvelle Constitution. Tout le monde a voté librement et aucun acte de violence n'a été constaté sur l'ensemble du territoire. Incontestablement, une nouvelle page est ouverte », a-t-il souligné dimanche soir sur son compte Twitter (X).



La nouvelle constitution qui en découle ouvre une nouvelle page dans l'histoire du Tchad. Ce document fondamental va façonner les institutions et les principes fondamentaux du pays pour les années à venir. La participation massive et civique des citoyens à ce processus démontre leur engagement envers la construction d'un avenir démocratique et stable pour le Tchad.