Réfugiés soudanais au Tchad : APSELPA appelle à une semaine de dons volontaires pour soutenir leur cause

M. Mahamat Ahmat Younouss, coordinateur national de l’ONG Action pour la protection de la santé, de l’environnement et de la lutte contre la pénurie alimentaire (APSELPA), a tenu une conférence de presse le 2 juin 2023 au siège de l'organisation. Au cours de cette conférence, il a exprimé ses regrets concernant la situation lamentable des réfugiés soudanais et des rapatriés sur le territoire tchadien, qu'il a constatée lors d'une mission à l'Est du pays.



Mahamat Ahmat Younouss rapporte que, le 24 juin 2023, le HCR a recensé 142 584 réfugiés présents sur le sol tchadien. Il ajoute que ce nombre de nouveaux réfugiés vient s'ajouter à celui des réfugiés déjà présents, des déplacés, des demandeurs d'asile et des rapatriés du Sud, de l'Est, de N'Djamena et du Lac-Tchad, qui s'élèvent à 1 283 827 personnes au total. Il estime également que ces personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire.



« L'arrivée récente des réfugiés soudanais sur le sol tchadien représente un défi humanitaire à relever. Cette situation se traduit par un manque de protection humanitaire et d'accès à l'eau potable », a-t-il alerté.



Le coordinateur de l'APSELPA, M. Mahamat Ahmat Younouss, estime que le manque de financement pour la réponse humanitaire constitue un défi majeur pour les acteurs humanitaires. En guise de solution, l'ONG APSELPA recommande au gouvernement tchadien, par l'intermédiaire du SPONGAH, d'organiser une semaine de dons volontaires en faveur des réfugiés soudanais dans la région Est, d'encourager également les ONG nationales et de tenir des réunions mensuelles avec elles afin de les soutenir dans leurs activités humanitaires dans la zone Est du Tchad.