Réhabilitation de la Piste de l'Aéroport de N'Djamena : La France annonce son engagement "aux côtés du Tchad"

Détails du Projet



Le projet, d'un montant total de plus de 21 milliards de francs CFA, est financé par plusieurs sources :

Don français : 9,2 milliards de FCFA

Prêt concessionnel bonifié français : 8,5 milliards de FCFA

Financement du gouvernement tchadien : 3,6 milliards de FCFA



Objectifs de la Coopération



Selon l'Élysée, cette initiative est qualifiée de "coopération fructueuse" entre le Tchad et la France, car le ministère des Transports du Tchad assurera la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise RAZEL sera en charge de la réhabilitation et l'Agence Française de Développement (AFD) apportera son soutien à la maîtrise d'ouvrage.



Impact Économique



Paris souligne que ce projet est une "illustration du partenariat gagnant-gagnant France-Tchad". La modernisation des infrastructures aéroportuaires de la capitale vise à favoriser les mobilités internationales et stimuler le développement économique de N’Djamena et de l’ensemble du Tchad.



Cette initiative est essentielle pour renforcer les capacités d'accueil de l'aéroport, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les voyages internationaux, ce qui devrait contribuer à la croissance économique du pays.