Relations inter arabes : l'Emir du Koweït salue le rôle de l'Algérie

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, lundi, un message de l'Emir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, dans lequel il a salué le soutien de l'Algérie aux efforts de l'Etat du Koweït visant "le raffermissement des relations inter arabes", indique la Présidence de la République dans un communiqué.

"Le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah a reçu un message de son Altesse Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, Emir de l'Etat du Koweït, en réponse au message que lui a transmis le ministre des Affaires étrangères, lors de sa visite officielle au Koweït", a précisé la même source.

Après avoir présenté ses vœux à l'occasion du Ramadhan, Son altesse s'est félicité des relations fraternelles fortes unissant l'Etat du Koweït et l'Algérie, soulignant l'attachement permanent et partagé des deux pays à promouvoir les cadres de la coopération dans les différent domaines pour servir l'intérêt commun des deux pays frères", ajoute le communiqué.

Il a mis en avant, également, la convergence de vues entre lui et le chef de l'Etat sur "l'importance du maintien de la concertation et de la coordination entre les deux pays frères sur l'ensemble des questions aux plans régional et international", saluant "le soutien de l'Algérie aux efforts de l'Etat du Koweït visant le raffermissement des relations entre les Etats frères ainsi que ses offices en faveur du règlement des différends et la réunification des rangs", a conclu le communiqué de la Présidence.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avait effectué une visite de travail, le 5 mai au Koweït, à l'invitation de son homologue, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al Sabah, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Koweït.

M. Boukadoum avait été reçu par l'Emir du Koweït a qui il a transmis un message de la part du chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/relations-in...