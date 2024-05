Remaniement au Tchad : La « gratitude » et les « remerciements » d’Abakar Rozzi Teguil pour sa nomination comme ministre du Tourisme

"𝐆𝐑𝐀𝐓𝐈𝐓𝐔𝐃𝐄 𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒



Louange à Allah !



C'est avec une profonde humilité et un respect inébranlable que je reconnais l'honneur qui m'est accordé par ma nomination au sein du premier Gouvernement de la 5ème République, en tant que responsable du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat. Je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux et ma gratitude infinie à Monsieur Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l’Etat pour cette confiance renouvelée.



Merci à Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur 𝘼𝙢𝙗. Allah-Maye Halina de m'avoir offert cette opportunité à faire partie de son équipe. Un honneur reconnu et salué.



Cette distinction n'est pas seulement un honneur, mais aussi un témoignage de la grande responsabilité qui m'est confiée, une charge dont je mesure pleinement l'ampleur et les implications. Par la grâce d'Allah, je m'engage à déployer tous les efforts nécessaires pour répondre aux attentes placées en moi et contribuer au progrès de notre nation bien-aimée.



Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, et Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement l'assurance de ma loyauté indéfectible et de mon engagement le plus sincère, exécuté avec vigueur et détermination".