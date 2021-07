Rencontre Gbagbo-Ouattara : "il y a eu cette crise mais cela est derrière nous"

Acquitté définitivement par la Cour pénale internationale (CPI) le 31 mars 2021, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021.



"On a parlé fraternellement, amicalement et je suis très heureux parce que c'était très détendu. Je suis fier de ça (...) Je souhaite de temps en temps avoir ce genre d'entretien qui détend l'atmosphère dans notre pays", a déclaré Laurent Gbagbo au cours d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre.



L'ancien président Gbagbo a insisté sur le sort des prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise post-électorale de 2010-2011 et qui sont encore en prison : "Je suis dehors aujourd'hui, eux ils sont en prison. Je voudrais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Le président a les moyens. C'est lui qui juge l'opportunité".



"Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit se parler, qui doit discuter", a ajouté Gbagbo.



"Nous sommes des amis depuis des décennies", a affirmé Alassane Ouattara qui s'est dit ravi de la rencontre attendue par tout le peuple ivoirien. Il a assuré que la rencontre a été cordiale et fraternelle. "Bien sûr il y a eu cette crise qui a créé des divergences mais cela est derrière nous. Ce qui importe c'est la Côte d'Ivoire, la paix dans notre pays", selon Ouattara.



"C'est important de rétablir la confiance (...) Ces évènements ont été douloureux. Nous devons avoir cela derrière et travailler sur l'avenir, la cohésion et la réconciliation (...) Nous continuerons de travailler ensemble", a conclu le président Ouattara.



Les deux hommes ont prévu de se rencontrer à nouveau, probablement au mois d'août.