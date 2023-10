Rencontre au sommet : le Cameroun et le Tchad se réunissent pour des discussions sur la défense

Le Ministère de la Défense du Cameroun a publié un communiqué de presse annonçant des concertations à venir entre le Cameroun et le Tchad sur les questions de défense. Voici les détails de cet événement diplomatique important.



Les concertations auront lieu les 2 et 3 octobre 2023 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Les discussions seront dirigées par Monsieur Beti Assomo Joseph, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense du Cameroun, et Monsieur Daoud Yaya Brahim, ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre de la République du Tchad. Des experts des questions de défense et de sécurité des deux pays seront également présents pour participer à ces discussions.



Ces concertations ont pour objectif de discuter des questions de défense et de sécurité d'intérêt commun entre le Cameroun et le Tchad. Les deux pays ont convenu de se réunir pour renforcer leur coopération dans ces domaines cruciaux.