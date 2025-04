Renforcement de la CNDH au Tchad : Une journée d’échange pour clarifier son rôle et ses missions

« Opérationnelle depuis 2019, la CNDH demeure peu connue par de nombreux acteurs étatiques et non étatiques ainsi que par la population, malgré la robustesse de son mandat de promotion et de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », a-t-il déploré. Il a également regretté que « la méconnaissance et les amalgames autour du rôle de la CNDH rendent souvent difficile la collaboration et le soutien indispensables à son bon fonctionnement. »



M. Belngar Larmé Jacques a tenu à rappeler l’article 2 de la loi n°28/PR/2018, qui dispose que « la CNDH est une autorité administrative indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Son alinéa 3 précise que « tous les services de l’État doivent lui accorder l’assistance nécessaire dans l’accomplissement de sa mission ».



Cette journée d’échange vise donc à vulgariser l’importance de la CNDH dans la société tchadienne et à identifier les actions à entreprendre pour renforcer ses activités et garantir un meilleur ancrage institutionnel.