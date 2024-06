Renforcement des capacités des agents de sécurité de la Croix-Rouge Centrafricaine : Une formation réussie pour un personnel mieux outillé

L'objectif principal de cette formation était de doter les agents de sécurité de la CRCA des connaissances et des outils nécessaires pour accomplir leurs tâches de manière professionnelle et efficace.



Les agents ont été sensibilisés à l'importance d'une attitude courtoise, vigilante et professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont également appris à gérer les situations difficiles et à faire preuve de discernement dans l'application des consignes de sécurité.



Les agents ont été formés à l'accueil et à l'orientation des visiteurs de manière chaleureuse et efficace. Ils ont également appris à identifier les besoins des visiteurs et à les diriger vers les services appropriés.



Ils ont été sensibilisés aux risques d'incendie et aux mesures de prévention à mettre en œuvre. Ils ont également appris à utiliser les extincteurs et à mener une évacuation en cas d'incendie.



A l'issue de la formation, les participants ont reçu leurs certificats de formation lors d'une cérémonie organisée au siège national de la CRCA ce vendredi 28 juin 2024. Cette cérémonie a été l'occasion pour les responsables de la CRCA et de l'ACFPE de féliciter les agents pour leur implication et leur assiduité tout au long de la formation.



Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation et à l'utilité des connaissances acquises. Ils ont également souligné l'importance de ce type de formation pour renforcer leurs compétences et améliorer leur performance dans l'exercice de leurs fonctions.



Cette formation devrait permettre aux agents de sécurité de la CRCA d'accomplir leurs tâches de manière plus professionnelle et efficace, contribuant ainsi à améliorer la sécurité des locaux et des biens de l'organisation. De plus, les agents seront mieux à même d'accueillir et d'orienter les visiteurs de manière chaleureuse et efficace, contribuant ainsi à améliorer l'image de la CRCA.