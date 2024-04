TCHAD

Renforcement des capacités sur la traite des personnes au Kanem : Une initiative prometteuse pour la protection des migrants

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 27 Avril 2024

Le Secrétaire Général du Kanem, M. Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le Gouverneur, a lancé un atelier de renforcement des capacités sur la traite des personnes au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle de Mao. Cet atelier vise à former les autorités administratives et sécuritaires sur cette problématique. Les autorités administratives ainsi que les représentants de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) étaient présents lors de l'événement.