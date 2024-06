Renforcement des droits de l'Homme au Tchad : Le HCDH et les OSC en concertation trimestrielle

L'objectif de cette rencontre est d'accroître la protection de la population en général, et en particulier celle des femmes, des enfants et des jeunes, contre le risque de violations graves des droits de l'homme. Ce projet d'appui aux OSC et aux défenseurs des droits de l'homme est financé par l'Union Européenne (UE). Il a permis la mise en place d'un cadre de concertation entre les OSC et le HCDH depuis le lancement officiel dudit projet le 11 mai 2023.



Cette rencontre trimestrielle a été présidée conjointement par le Représentant Adjoint du HCDH et Chef de bureau adjoint, Delly Mawazo, et Sona Jarosova, cheffe de section politique représentant de l'UE. Cette rencontre, la cinquième du genre, avait pour objectifs de partager l'expérience d'une OSC sur le monitoring de l'élection présidentielle du 6 mai 2024, d'échanger sur les meilleures pratiques pour une bonne collaboration entre les OSC et les forces de sécurité en matière de droits de l'homme, et de partager des informations sur la situation des droits de l'homme dans le pays selon le domaine d'intervention de chaque organisation de la société civile.