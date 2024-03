Renforcement des droits de l'homme au Tchad : le HCDH s'engage aux côtés des défenseurs

Cette rencontre présidée par le Chef du Bureau et Représentant du HCDH/Tchad et de l'UE, M. Felix Ahouansou a pour but principal d'accroître la protection de la population, en particulier des femmes, des enfants et des jeunes, contre le risque de violations graves des droits de l'homme. La rencontre a réuni des organisations de la société civile et défenseurs des droits de l'homme au Tchad.





Les résultats attendus de cette rencontre sont entre autres : les capacités opérationnelles, fonctionnelles et techniques, des organisations de la société civile pour la surveillance, les enquêtes et la publication des rapports crédibles sur les violations graves des droits humains sont renforcés et enfin un programme de protection des droits de l'homme, des victimes et témoins de violations des droits de l'homme est mis en œuvre efficacement.





Notons que les bénéficiaires du projet sont les populations tchadiennes, en particulier les jeunes, les femmes et toutes personnes vulnérables.