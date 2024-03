Renforcement des liens diplomatiques : Canada et Tchad main dans la main

Lors de cette cérémonie historique qui a eu lieu le 1er mars, l'Ambassadrice Lorraine Anderson s'est félicitée de la collaboration fructueuse entre le Canada et le Tchad. Elle a souligné que ce mémorandum représente un engagement solide en faveur d'une coopération renforcée dans divers domaines, tels que l'éducation, la santé, l'environnement et les affaires étrangères.



La signature de ce mémorandum permettra au gouvernement canadien et au gouvernement tchadien de travailler ensemble pour relever les défis communs auxquels ils font face. La coopération bilatérale sera axée sur des objectifs clés tels que la réduction de la pauvreté, la promotion des droits humains et l'autonomisation des femmes.



Un aspect important du mémorandum est son soutien à l'éducation au Tchad. Le Canada s'engage à aider le pays africain à améliorer son système éducatif en fournissant une assistance technique et financière. Cela permettra notamment de renforcer les capacités des enseignants locaux ainsi que celles des établissements scolaires.



En matière de santé également, cette collaboration offre une opportunité unique pour renforcer les systèmes sanitaires tchadiens. Le Canada apportera son expertise dans des domaines tels que la prévention des maladies infectieuses, y compris le VIH/SIDA et Ebola.



Sur le plan environnemental, il est essentiel pour ces deux pays de travailler ensemble afin de préserver les ressources naturelles du Tchad. Le gouvernement canadien s'est engagé à soutenir les initiatives locales visant à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles tout en protégeant la biodiversité.