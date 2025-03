Au cours de leurs conversations, les deux dirigeants ont réaffirmé les liens historiques et diplomatiques qui unissent leurs pays. Ils ont également exploré de nouvelles opportunités visant à renforcer la coopération bilatérale.

Intégration Économique et Alliances Stratégiques Teodoro Obiang Nguema Mangue a souligné que la croissance durable de l'Afrique nécessite une plus grande intégration économique et des alliances stratégiques entre nations sœurs. Dans cette optique, il a exprimé l'engagement de la Guinée Équatoriale et du Ghana à poursuivre leurs efforts communs. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations entre la Guinée Équatoriale et le Ghana, avec un accent sur la coopération bilatérale et le développement économique durable en Afrique. Les deux pays se sont engagés à continuer de travailler ensemble pour réaliser ces objectifs.