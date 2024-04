Renforcement des relations entre le Tchad et le Maroc : une coopération fructueuse

Sur le plan économique, les deux pays ont identifié divers secteurs dans lesquels ils peuvent renforcer leur collaboration. Le Maroc possède une expertise avancée dans les domaines de l'agriculture et des industries agroalimentaires. Le Tchad est riche en ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, offrant ainsi des opportunités pour un partenariat bénéfique. Les deux parties ont convenu d'explorer davantage ces domaines afin de promouvoir la croissance économique mutuelle.



En ce qui concerne le domaine social, il a été souligné que la coopération bilatérale peut jouer un rôle clé dans l'amélioration des conditions de vie des populations. L'échange d'expertise et d'expériences dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement social peut aider à renforcer les infrastructures sociales au Tchad. De plus, la promotion du tourisme entre les deux pays pourrait stimuler l'économie locale tout en favorisant une meilleure compréhension culturelle.



Il a également été noté que la coopération entre le Tchad et le Maroc peut être renforcée grâce à des initiatives multilatérales telles que l'Union africaine (UA) ou la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). En travaillant ensemble au sein de ces organisations régionales, les deux pays peuvent collaborer sur des questions importantes telles que la sécurité régionale et la stabilité politique.