Renouvellement des Conseils locaux de la jeunesse centrafricaine : les choses se précisent

Des jeunes des 8 arrondissements de Bangui, Bégoua et Bimbo sont invités samedi 28 septembre 2019 pour élire leurs représentants aux bureaux des conseils locaux de la Jeunesse. Les listes des candidats retenus et ceux qui ne sont pas retenus ainsi que la liste des associations devant constituer le corps électoral sont affichées ce mercredi 25 septembre 2019 au niveau des mairies et maisons des jeunes.



Dans un entretien, le vice - président du comité d’organisation, Michel Belford Gbangopé, a fait l’état des lieux des préparatifs de ces élections dans les conseils locaux qui doivent déboucher sur le renouvellement du Bureau du Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine (CNJCA). « Tout est bouclé », a-t-il précisé.



Ces scrutins sont aussi organisés dans les 16 préfectures de la République Centrafricaine, malgré l’insécurité dans certaines zones.



Pour l’organisation de ces élections simultanées du 28 septembre 2019, le gouvernement a débloque 8 millions de Francs CFA sur les 39 millions de francs CFA sollicités par le comité d’organisation. Le comité d’organisation demande également un appui des institutions internationales telles que l’UNFPA et le PNUD.



Le chargé de mission au ministère de la jeunesse, Daniel Nzewe , a donné une conférence de presse mardi 24 septembre en son cabinet pour lancer à la mobilisation de la jeunesse pour la réussite de ces élections tant attendues.



Pour sa part, Michel –Belford Gbangopé, exhorte la jeunesse centrafricaine à la maturité de pensée et à prendre sa responsabilité pour garantir un avenir réussit.



Plusieurs jeunes se bousculent déjà pour le poste de président du Conseil National de la Jeunesse centrafricaine parmi eux une fille. Le mandant de l’ancien bureau du CNJCA est expiré en décembre 2018. Un comité d’organisation des élections est mis en place par un arrêté du ministre de la jeunesse signé le 24 octobre2018. Ce comité est la volonté de la jeunesse centrafricaine qui a voulu que les membres soient issus des associations religieuses dont leur moralité est appréciée- le cas du vice –président qui est président de la Plateforme Interconfessionnelle de la Jeunesse Centrafricaine (PIJCA). Le comité s’est mis en œuvre mais le décaissement des fonds a trainé pour l’organisation des élections dans les comités locaux et pour le renouvellement du bureau national du CNJCA.



L’agenda de l’assemblée générale élective du bureau national du CNJCA prévoit une session statutaire consacrée à la révision des statuts et règlements intérieur du CNJCA suivi des élections des nouveaux membres du CNJCA.