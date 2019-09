Report en 2020 de l’Advertising Week Africa

L’Advertising Week (www.AdvertisingWeek.com) – plus grand rassemblement annuel au monde de leaders des secteurs de la publicité, de la création, du divertissement, du marketing, des médias et des technologies – a reporté à 2020 sa première édition en Afrique.

La Semaine de la publicité en Afrique (Advertising Week Africa) se tiendra désormais au cours du premier semestre 2020, la nouvelle date restant à confirmer. Le report de date intervient à la suite d'une décision conjointe du conseil consultatif de cet évènement basé en Afrique ainsi que d'autres parties prenantes locales et internationales, suite aux troubles en Afrique du Sud et aux représailles consécutives qui ont eu lieu dans plusieurs pays africains.

Stillwell Partners, producteur de l'évènement à l'échelle mondiale, a réaffirmé son engagement en faveur de l'Afrique. « Notre volonté de lancer l’Advertising Week Africa à Johannesburg s'en trouve renforcé. C'est souvent dans l’adversité que naissent les opportunités, nous allons donc poursuivre et accélérer toutes les activités de planification et de développement afin de garantir le succès de l'Advertising Week Africa en 2020 », a déclaré le président de Stillwell, Lance Pillersdorf.

Ce qui est prévu en amont des événements marquants de l'Advertising Week Africa, aura lieu comme prévu :

Un gala AWAfrica célébrant le 20e anniversaire de la Fondation Nelson Mandela à New York le 25 septembre, qui constituera la pièce maîtresse de la 16e édition mondiale de l'Advertising Week à New-York.

La prochaine édition de l'Advertising Week Europe à Londres, en mars 2020, mettra en lumière l'esprit et l'impact des entrepreneurs et des narrateurs africains.

La maison de l’Afrique du Sud à Trafalgar Square organisera une réception spéciale pour les dirigeants d'AWAfrica lors d'AWEurope.

Tunji Adeyinka, directeur général du groupe Republicom et président du conseil consultatif d'AWAfrica, a ajouté : « Le message de l'Advertising Week Africa a toujours été que notre force provient de notre diversité, nous nous opposons par conséquent à la violence sur tout le continent. Et, comme l'illustre succinctement notre thème central (''Les grands esprits ne pensent pas tous de la même façon''), nous sommes très heureux de dire que, bien que nous ayons des langues, des pratiques et des systèmes de croyance différents à travers le continent, ces différences sont la source d'une richesse de cultures, d'industries et de créativité qui contribue énormément et de manière extrêmement positive à l'évolution de notre continent et du monde ».

A propos de la L’Advertising Week :

L’Advertising Week (www.AdvertisingWeek.com) est le premier événement mondial pour les professionnels du marketing, des marques, de la publicité et de la technologie. Désormais présente dans cinq grandes villes à travers le monde (New York, Londres, Tokyo, Mexico City et Sydney, et prochainement en Afrique du Sud), chaque édition de l'Advertising Week offre des possibilités illimitées d'apprentissage, de réseautage et de prise de contact avec les meilleurs du secteur.

L'année prochaine, l'Afrique se joindra aux autres destinations mondiales pour organiser sa première édition de l'Advertising Week Africa (AWAfrica). L’événement comportera des conférences, des séminaires et des ateliers sur le leadership éclairé, dirigés par certains des plus grands cerveaux actuels du secteur, ainsi que des divertissements de classe internationale dans des endroits emblématiques de la ville pour la vie nocturne.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.AdvertisingWeek.com

Pour de plus amples informations, images ou demandes d'interviews, veuillez contacter :