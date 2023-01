AFRIQUE Résolution des crises en Afrique : le corps diplomatique félicite l’engagement de Denis Sassou N'Guesso

Par Olive Jonala - 5 Janvier 2023



« Les perspectives et les défis qui attendent votre pays [le Congo] au titre de l’année 2023 exigent la mobilisation du gouvernement et du peuple congolais autour de votre leadership ». Ainsi a s’est exprimé Christophe Muzungu, ambassadeur de la République démocratique du Congo et Doyen du corps diplomatique, lors de la présentation des vœux au couple présidentiel, ce jeudi, 5 janvier, au palais du peuple de Brazzaville.

La tradition a été respectée en ce début d’année 2023. Le corps diplomatique accrédité en République du Congo a présenté ses vœux au couple présidentiel. Sa voix a été portée par le Doyen du corps diplomatique, Christophe MUZINGU, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Au nom de ses pairs, il a peint le tableau des activités qui ont marqué l’année écoulée aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Des activités dans lesquelles la République du Congo était présente, à travers le leadership de son président, a-t-il déclaré.



Il a cité la tenue, à Brazzaville, en janvier 2022, de la 20ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC, parmi ces événements. Cette session s’est tenue au lendemain de l’entrée en vigueur du Traité révisé de cette institution communautaire régional, a-t-il précisé. Le mini-sommet sur la paix et la sécurité régionale qui a réuni quatre Chefs d’Etat en février de l’année dernière a également été énuméré parmi ces activités.



Le diplomate de la RDC a, surtout salué l’approbation, le 21 janvier dernier par le Conseil d’administration du FMI, d’un accord au bénéfice du Congo dans le cadre du programme triennal, au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) d’un montant d’environ 465 millions de dollars US.



L’engagement du Chef de l’Etat congolais dans la recherche de la paix dans différents pays confrontés à l’insécurité, notamment dans la région des Grands Lacs, aux Sahel, en République centrafricaine et en Libye a aussi été souligné par le Doyen du corps diplomatique. Il a félicité le Congo, à travers son président et s’est réjouit de la promulgation de la Loi Mouebara portant sur la lutte contre toutes formes de violences à l’égard des femmes et filles



Pour Christophe Muzungu , cette loi est la matérialisation de l’engagement ferme du président congolais pris lors la conférence des Chefs d’Etat de l’UA de Kinshasa sur la masculinité positive.



Après avoir félicité la bonne tenue des élections législatives en 2022 et salué la « bonne décision » prise sur la pandémie de Covid-19 ; il a évoqué la participation du président de la République aux différentes conférences et réunions internationales, à l’instar du sommet Europe-Afrique à Bruxelles, à la Cop27 en Egypte et au sommet USA-Afrique à Washington. Au cours de ce dernier sommet, a rappelé le Doyen du corps diplomatique, Denis Sassou N’Guesso a appelé les pays industrialisés à tenir leurs promesses, en terme de règlement de la facture du réchauffement climatique.



Christophe Muzungu a mentionné la situation d’insécurité dans la région des Grands Lacs et dans laquelle Denis Sassou N’Guesso est toujours au-devant de la scène pour trouver des solutions idoines en vue d’une paix durable dans cette région, notamment en RDC.



« De manière générale, tout est mis en œuvre pour explorer les mécanismes nécessaires pour trouver une issue consensuelle à la crise libyenne qui date depuis l’année 2011 », a-t-il déclaré. Le leadership du président Denis Sassou N’Guesso dans la préservation de l’environnement a été salué par le diplomate de la RDC qui a annoncé la tenue en février prochain, à Brazzaville, d’une conférence qui regroupe les trois bassins forestiers du monde.



Au nom de ses pairs, Christophe Muzungu commencé son discours en présentant ses vœux de succès au Congo, dans le cadre de l’exécution du programme de société du président de la République, « Ensemble, poursuivons la marche » et aussi de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026 qui regroupe, selon lui, l’ensemble des projets structurants dans de nombreux domaines.





