Ressources naturelles : "le Tchad n’a rien à envier aux autres pays" (président CMT)

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a estimé mardi que le Tchad a "tous les atouts et le potentiel" pour faire face à la pauvreté et au sous-développement.



"Qu’il s’agisse du potentiel humain, minier, agro-pastoral et hydrique, le Tchad n’a rien à envier aux autres pays. La bataille à laquelle je vous convie, mes chers compatriotes, s’inscrit dans le prolongement de la lutte pour l’indépendance", a déclaré le chef de l'État dans un message adressé à la nation.



Selon lui, "c’est le développement inclusif et solidaire qui donnera sens à notre indépendance". En ce sens, il lance un appel pressant aux politico-militaires qui ont "l’obligation patriotique de reconsidérer leurs positions et revenir nous retrouver pour une impulsion collective de la dynamique de l’unité nationale et du vivre-ensemble".