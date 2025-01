Résultats provisoires : Le MPS rafle tous les sièges de la diaspora aux législatives

Les résultats provisoires montrent une forte domination du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), qui a remporté la majorité des sièges dans toutes les zones.



La participation électorale de la diaspora a varié selon les zones, reflétant les défis logistiques et l'engagement des communautés tchadiennes à l'étranger. La Zone Europe a enregistré le taux de participation le plus élevé avec 61,75%, suivie de la Zone Amérique avec 58,74%. La Zone Afrique a vu 52,91% des inscrits se déplacer pour voter, tandis que la Zone Asie a enregistré le taux de participation le plus faible avec 30,23%.



Résultats par zone

Zone Afrique :

Le MPS a remporté le siège avec 41,63% des suffrages exprimés. Tahir Mahamat Tahir a été élu. Les autres partis, comme l'Union pour le Renouveau Tchadien (URT) et le Front Populaire pour la Liberté (FPF), n'ont pas réussi à obtenir de siège.



Zone Amérique :

Le MPS a également dominé dans cette zone, obtenant 47,83% des voix. Younous Korei Malli a été élu. Les autres partis, comme le Parti pour la Démocratie et la République (PDR) et le Mouvement pour la Solidarité et l'Action/Renaissance (MSA/R), n'ont pas obtenu de siège.



Zone Asie :

Le MPS a remporté le siège avec 42,15% des voix. Hissein Issa Ali a été élu. Le Rassemblement National pour la Démocratie et le Travail (RNDT) et le Mouvement pour l'Unité et la Renaissance (MUR) ont également obtenu des scores significatifs, mais sans décrocher de siège.



Zone Europe :

Le MPS a réalisé une performance impressionnante avec 61,88% des suffrages exprimés. Abdelmadjid Abdraman Abbo a été élu. Les autres partis, comme le Mouvement pour l'Unité et la Renaissance (MUR) et le Rassemblement Démocratique du Peuple (RDP), n'ont pas obtenu de siège.