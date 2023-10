Retrait des troupes françaises du Niger : Le Tchad accorde un corridor de son territoire

« Le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France », a annoncé dans un communiqué du 12 octobre, le chef d’état-major de l’armée tchadienne, le Général d'armée Abakar Abdelkerim Daoud.



Selon les autorités du Tchad, ce retrait des troupes françaises du Niger via le Tchad est fait « conformément à l'accord parties entre le Niger et la France ».



« À cet effet, les forces tchadiennes assureront l'escorte de ces convois depuis la frontière nigérienne jusqu'à Ndjamena pour l'aéroport international Hassan Djamouss et à la frontière camerounaise pour le port de Douala », a souligné l’armée tchadienne.



Il est à noter que le retrait des troupes françaises avait été exigé par la junte du Niger après leur arrivée au pouvoir et le Président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre.



Environ 1 400 soldats et aviateurs français étaient jusqu'ici déployés dans le pays pour lutter contre les terroristes dont environ 1 000 à Niamey et 400 sur deux bases avancées dans l'ouest, à Ouallam et Tabarey-Barey, au cœur de la zone dite des "trois frontières" avec le Mali et le Burkina Faso.