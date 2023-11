Réunion de travail avec les enseignants au Tchad : un dialogue essentiel pour mettre fin à la grève

D'emblée, le Premier Ministre Saleh Kebzabo a souligné l'impact néfaste de la grève, la qualifiant de "phénomène mortel" pour le pays. Il a insisté sur la nécessité d'aborder cette question de manière ouverte, responsable, et sans tabous, soulignant que la responsabilité de résoudre ce problème doit être partagée à tous les niveaux.



Après avoir écouté les représentants des différentes associations syndicales des enseignants, le Chef du Gouvernement a rappelé les défis auxquels le pays est confronté pendant cette période de transition. Il a exhorté les syndicats à prendre en compte ces défis dans leurs revendications, qu'il a qualifiées de légitimes.



Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam, a rappelé l'importance du "Pacte social" qui régit les mouvements de grève au Tchad. Il a souligné que toutes les associations syndicales sont liées par ce pacte, et que les revendications sont socialement réalisables, car elles concernent l'avenir des enfants.



Le Ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, a également soutenu les revendications des syndicats, mettant en avant l'importance de garantir l'avenir des générations futures.



Madame Ronel Baiong Malloum Doubangar, Secrétaire d'État aux Finances et aux Comptes publics, a assuré que toutes les revendications syndicales seront prises en compte, même si le ministère des Finances hiérarchise les priorités.



Cette réunion a réuni plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants des associations syndicales, dont le SET, SYNAFORM, SASEFORT, SNEP Tchad, SNIP, SNECCT, SIT, SINAMEN, SLET, SAAGET, FET, CIST, COSET, SYNAPET. Elle témoigne des efforts déployés pour résoudre la situation des enseignants en grève au Tchad.