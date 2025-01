Réussite de la première implantation de pacemaker à N'Djaména grâce à la coopération tchado-hongroise

Jusqu'à présent, les patients tchadiens atteints de troubles du rythme cardiaque devaient se rendre à l'étranger pour bénéficier de ce type d'intervention. Cette première, réalisée sur le territoire national, témoigne de l'évolution de la cardiologie tchadienne et de la volonté des professionnels de santé de fournir des soins de qualité à leurs patients.





Une collaboration fructueuse



Ce succès est le fruit d'une coopération fructueuse entre les médecins tchadiens et hongrois. Les experts hongrois ont apporté leur savoir-faire et leur équipement médical de pointe, tandis que les médecins tchadiens ont assuré la prise en charge des patients avant, pendant et après l'intervention. Cette collaboration a permis de transférer des compétences et de renforcer les capacités des équipes médicales tchadiennes.