Révision constitutionnelle au Tchad : le MPS salue un vote "historique" du Parlement et appelle à l’unité nationale

Le MPS qualifie ce scrutin d’« historique » et souligne qu’il reflète un large consensus politique et social, fruit d’un dialogue inclusif et d’une concertation approfondie. Le parti met en avant le soutien de près de 200 formations politiques, d’organisations de la société civile, de leaders religieux et traditionnels ainsi que d’acteurs syndicaux et économiques.



Selon le communiqué, cette révision vise à corriger certaines incohérences et à harmoniser le texte fondamental, tout en réaffirmant la souveraineté nationale. Le MPS rend hommage au Parlement, au Gouvernement, à ses militants ainsi qu’aux forces vives du pays qui ont contribué à ce processus.



Le mouvement rappelle toutefois l’importance du respect de la diversité d’opinions et invite ceux qui ont exprimé des réserves à rejoindre la dynamique nationale pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions.



Enfin, le MPS appelle les partenaires internationaux à accompagner le Tchad dans l’exécution du Plan national de développement 2030 “Tchad Connexion”, réaffirmant son engagement à bâtir un pays « uni, souverain, juste, prospère et solidaire » aux côtés du Président de la République et du peuple tchadien.