Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
POLITIQUE

Révision constitutionnelle au Tchad : le MPS salue un vote "historique" du Parlement et appelle à l’unité nationale


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Octobre 2025


​Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a exprimé sa satisfaction après l’adoption, le vendredi 3 octobre 2025, de la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023 par le Congrès du Parlement. Réunis au Palais de la Démocratie sous la présidence de M. Ali Kolotou Tchaïmi, les deux chambres ont voté à une écrasante majorité : 236 voix pour, 0 contre et 3 abstentions.


Révision constitutionnelle au Tchad : le MPS salue un vote "historique" du Parlement et appelle à l’unité nationale
Le MPS qualifie ce scrutin d’« historique » et souligne qu’il reflète un large consensus politique et social, fruit d’un dialogue inclusif et d’une concertation approfondie. Le parti met en avant le soutien de près de 200 formations politiques, d’organisations de la société civile, de leaders religieux et traditionnels ainsi que d’acteurs syndicaux et économiques.

Selon le communiqué, cette révision vise à corriger certaines incohérences et à harmoniser le texte fondamental, tout en réaffirmant la souveraineté nationale. Le MPS rend hommage au Parlement, au Gouvernement, à ses militants ainsi qu’aux forces vives du pays qui ont contribué à ce processus.

Le mouvement rappelle toutefois l’importance du respect de la diversité d’opinions et invite ceux qui ont exprimé des réserves à rejoindre la dynamique nationale pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

Enfin, le MPS appelle les partenaires internationaux à accompagner le Tchad dans l’exécution du Plan national de développement 2030 “Tchad Connexion”, réaffirmant son engagement à bâtir un pays « uni, souverain, juste, prospère et solidaire » aux côtés du Président de la République et du peuple tchadien.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un médecin accusé de « vol » présumé d’un nouveau-né

Tchad : à N’Djamena, un médecin accusé de « vol » présumé d’un nouveau-né

Tchad : vivre avec moins de 2000 francs par jour, le quotidien d’une survie silencieuse Tchad : vivre avec moins de 2000 francs par jour, le quotidien d’une survie silencieuse 03/10/2025

Populaires

Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue

02/10/2025

Éliminatoires Mondial 2026 : les Sao de retour à domicile, la billetterie ouverte à N’Djamena

03/10/2025

RCA : Vives tensions sur la situation sécuritaire à la frontière soudanaise

03/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter