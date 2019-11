Révision des listes électorales : la MINUSMA appuie les autorités pour plus d’inscrits

Les opérations de révision annuelle des listes électorales (RALE) ont démarré le 1er octobre 2019. Afin d’aider le Gouvernement à sensibiliser et mobiliser les citoyens, notamment les jeunes et les femmes, pour qu’ils s’inscrivent sur les listes, le MATD et la MINUSMA ont initié une série d’activités. Une visite de terrain, une conférence et un […]

Les opérations de révision annuelle des listes électorales (RALE) ont démarré le 1er octobre 2019. Afin d’aider le Gouvernement à sensibilise...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...