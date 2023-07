Révision du fichier électoral : Le Tchad se prépare pour le référendum

Ce 24 juillet 2023, la révision du fichier électoral a été officiellement lancée à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, par le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Limane Mahamat, également président de la CONOREC.



Cette opération vise à enrôler plus de 51 000 citoyens dans les quatre départements que compte la province du Moyen-Chari. Le gouverneur de la province, Ousmane Brahim Djouma, s'est félicité que cette importante initiative ait été organisée dans sa région, tout en soulignant que des mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de l'opération. Cependant, il a exprimé son regret quant au manque de communication préalable qui aurait permis de mieux se préparer face à d'éventuels problèmes sur le terrain. Il a appelé toute la population de la province à se faire enrôler massivement afin de pouvoir exercer leur droit de vote lors du référendum.



Le ministre Limane Mahamat a précisé que cette révision concerne les citoyens tchadiens des deux sexes qui n'ont pas été enrôlés auparavant, ceux qui n'avaient pas atteint l'âge requis dans le passé, les personnes décédées et celles qui ont changé de résidence. Il a souligné que se faire recenser est un devoir civique et une obligation pour tous les Tchadiens de 18 ans et plus qui n'ont pas encore leur nom sur la liste électorale et qui résident dans la province du Moyen-Chari.



Cette révision du fichier électoral est une étape cruciale pour assurer un processus électoral transparent et démocratique au Tchad.