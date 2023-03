Revue annuelle du secteur de la santé au Tchad : des recommandations pour relever les défis

Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a prononcé un discours de clôture dans lequel il a souligné que l'organisation réussie du premier trimestre de 2023 d'un tel exercice était en soi un grand défi réalisé ensemble.



Le ministre a proposé que désormais, la Revue Annuelle Conjointe du Secteur de la Santé se déroule au cours du mois de Mars. Il a également exprimé sa reconnaissance pour l'analyse conséquente des multiples problèmes qui ont entravé la mise en œuvre des activités sanitaires planifiées en 2022 et pour les recommandations formulées pour améliorer la performance du système de santé et l'accompagner dans son cheminement vers la couverture santé universelle.



Des dispositions seront prises pour accompagner la mise en œuvre de ces recommandations, du moins pour celles qui relèvent des attributions du ministre. Les participants ont été appelés à s'approprier réellement les activités sanitaires, à rendre compte de leur mise en œuvre et de l'utilisation rationnelle de l'ensemble des ressources mises à leur disposition pour réaliser le travail. La mauvaise gestion des ressources financières et matérielles, ainsi que la faible redevabilité, ont également été soulignées comme des défis à relever.



Le ministre a également rendu hommage aux anciens ministres de la santé qui se sont joints pour partager leur expérience en la matière. En conclusion, la 28ème session de la revue annuelle sectorielle évaluera les recommandations formulées et leur mise en œuvre. Les participants ont été invités à être redevables de la mise en œuvre de ces recommandations, en justifiant toutes les dépenses dans les deux semaines suivant la fin de l'exercice et en transmettant immédiatement les justifications au niveau central.