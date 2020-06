Rugby Africa se résout à annuler la saison de 2020 pour préserver la santé des athlètes et de leurs proches

Au cours de ces deux derniers mois, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) a organisé des téléréunions consultatives régulières au cours desquelles elle a notamment échangé avec les fédérations et les médecins sur la situation sanitaire.

La décision d’annuer les compétitions fait suite à un commun accord avec les fédérations consultées les 7 et 8 mai dernier. Ces dernières souhaitent pouvoir concentrer leurs efforts sur la reprise de leurs activités lors du dernier trimestre 2020 si possible. Après avoir analysé l’impact de la pandémie sur l’industrie du sport et en particulier sur le rugby et travaillé sur les différentes options possibles, les considérations suivantes motivent l’annulation des matches:

Les interdictions actuelles de voyager, de rassemblements publics et d'événements sportifs dans toute l'Afrique rendent peu probable la reprise des compétitions sur le continent d’ici la fin de l'année.

Tous les pays d'Afrique ne lèveront pas les restrictions en même temps ou de la même manière, ce qui compromettrait la participation de certains pays.

Les coûts liés aux déplacements devraient augmenter de manière significative.

D'éventuelles exigences de quarantaine pourraient allonger considérablement le temps passé à l’étranger pour certains des athlètes.

Par ailleurs, la commission médicale de RA souligne que l'évolution variable de COVID-19 dans les différentes régions d’Afrique ne permet pas d’avoir une vision précise du moment où l'Afrique atteindra son pic et pourra envisager la fin de la pandémie.

Le Dr Elvis Tano, chef de la commission médicale de RA dirige un groupe de travail qui rassemble des médecins de plusieurs pays d’Afrique. Ils ont étudié et discuté ensemble de la faisabilité du retour des compétitions en toute sécurité. Il commente à ce sujet : « La santé et la sécurité de nos athlètes, de nos supporters, de notre personnel, de nos partenaires et des communautés locales restent notre priorité absolue. Trop d'incertitudes planent encore sur l’évolution ces prochaines semaines de la pandémie pour que nous puissions sereinement reprendre les compétions ».

Rugby Africa planche sur la mise en place d’initiatives locales d’ici la fin de l’année

Il existe un consensus général parmi le Comité exécutif de la RA et ses fédérations membres pour concentrer les efforts sur le redémarrage des activités et des compétitions locales dès que les conditions sanitaires seront favorables. Le souhait commun est d'assurer la relance du rugby en local et de préparer les équipes nationales de manière adéquate pour un redémarrage des compétitions sur le continent, si possible en 2021.

Par ailleurs, Rugby Afrique renforce son soutien aux fédérations et envisage, si ses ressources financières le permettent, de débloquer un fond de solidarité unique destiné aux activités et aux préparations des équipes de rugby.

Bien que le programme officiel des compétitions de 2020 ait été annulé, Rugby Africa réaffirme sa volonté de soutenir les matches transfrontaliers ou des tournois sous-régionaux organisés à l'initiative des fédérations lorsque cela sera possible en 2020. La commission médicale et la commission de rugby de Rugby Africa examineront évidemment de telles initiatives et s'assureront d'abord que la situation sanitaire et les réglementations gouvernementales permettent à l'événement de rugby d'avoir lieu.

Andrew Owor vice-président de Rugby Africa conclut : « C'est sans aucun doute une des décisions les plus difficiles que nous ayons eu à prendre mais c’est aussi celle qui nous parait la plus raisonnable au vu du contexte actuel. Il est évident que nous avions de nombreuses motivations pour reprendre la saison 2019-20, mais dans une situation aussi exceptionnelle, nous devons faire passer la santé des membres de notre communauté avant tout. Ce faisant, nous restons fidèles à nos convictions. Cependant nous espérons pouvoir organiser quelques matches d’ici la fin de l’année. Dans les mois à venir, nous n'avons qu'une seule mission : faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos communautés à revenir plus fortes et envisager des compétions locales dès que cela sera possible. En raison de la taille et de la diversité de l'Afrique, une approche plus localisée s’avère judicieuse. »

