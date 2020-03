Rugby Afrique reporte le Barthés Trophy U20 en raison des préoccupations liées au coronavirus

Dans le contexte actuel de la progression du coronavirus et des préoccupations sanitaires, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) vient d’annoncer le report, jusqu’à nouvel ordre, du Barthés Trophy U20.

De concert avec la Fédération kényane de rugby et World Rugby, la déclaration suivante vient d’être formulée par Khaled Babbou, Président de Rugby Afrique, qui déclare au nom du Comité exécutif de Rugby Afrique : « Le ministère de la Santé de la République du Kenya a publié une mise à jour sur le COVID-19, en date du 6 mars. Entre autres informations, le communiqué indique que le gouvernement interdit, avec effet immédiat, toutes les réunions, conférences et événements d’envergure internationale au Kenya. Pour autant que Rugby Afrique, l’organisateur et la plupart des jeunes joueurs se réjouissent à l’idée du tournoi continental U20 à Nairobi, nous devons prendre toutes les précautions possibles pour protéger nos joueurs et soutenir la lutte contre le coronavirus, conformément aux directives des autorités. Le tournoi n’est pas annulé, mais seulement reporté à une date ultérieure, que nous communiquerons en temps voulu. Nous remercions la Fédération kényane de rugby pour son soutien indéfectible ».

Et Oduor Gangla, Président de la Fédération kényane de rugby, de conclure en ces termes : « En tant que fédération organisatrice, la sécurité et le bien-être des participants sont au centre de nos actions. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir Rugby Afrique et les autorités kényanes dans l’application de leurs mesures de protection, et nous respectons entièrement la décision de reporter le Barthés Trophy U20 ».

Le Barthés Trophy est le seul tournoi junior en Afrique, durant lequel huit équipes nationales U20 se disputent le titre. Les équipes participant à l’édition 2020 sont (par ordre du classement actuel) : le Kenya, la Namibie, le Sénégal, Madagascar, la Tunisie, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire et la Zambie.

À propos de Rugby Afrique :

Créée en 1986, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales composant la World Rugby (www.WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion de Rugby Union et de Rugby Sevens. Rugby Afrique regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Rugby World Cup, ainsi que l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique, et 16 nouveaux pays collaborant avec Rugby Afrique.