Rugby - Burundi : Reprise petit à petit des entrainements et des activités de rugby après leur suspension au mois d’Avril 2020

A l’issue de l’Assemblée Générale de la fédération burundaise de Rugby (FBR) tenue le 5/7/2020, il a été convenu des mesures de lutte contre le COVID-19 grâce au secours de l’appui de Rugby Afrique. Après cela, une évaluation pouvant permettre la reprise petit à petit des activités de rugby a été envisagée.

Cependant, après les mesures hygiéniques et la distribution du matériel (masque, gel alcoolique,..) de lutte contre le COVID-19, l’autorité fédérale tente petit à petit une reprise des entrainements des clubs de rugby. La FBR a fortement recommandé aux clubs de suivre rigoureusement les mesures hygiéniques afin de minimiser l’impact du COVID-19. Chaque clubs de rugby a été encouragé à évaluer l’impact du COVID-19 et dans la mesure du possible maintenir le minimum des entrainements, toujours dans le respect des mesures hygiéniques. Dans ce contexte, la FBR vient de lancer un tournoi de rugby à 7 senior, masculin et féminin qui a eu lieu dans trois centres du pays, dimanche le 17/8/2020. L’objectif est de donner un message aux clubs, la reprise progressive des entrainements après une longue période de leur suspension.

Plusieurs clubs masculins et féminins ont répondu à ce rendez-vous. Dans le centre Bujumbura, capital économique du pays, sept clubs masculins (Youth Team A, Hyènes A, Guépard, Youth Team B, Hyènes B et Kiyenzi ) et trois clubs féminin (Rumuri A, Kiyenzi, Rumuri B) ont participé au tournoi. Dans le centre Ngozi, au nord du Burundi, six clubs dont trois masculins (Ngozi, Gitega et kayanza) et trois féminins (Ngozi, Gitega et Kayanza) y sont rencontrés. Le centre Rumonge, sud-est du pays, trois clubs (masculins) ont participé (Horizon du Lac, les abeilles et Buyengero. Avant toute rencontre, les mesures hygiéniques comme le lavage des mains des joueurs devrait être appliquées.

Malgré une longue période de suspension, tous les clubs ont montré les niveaux de leurs performances. A cette occasion le comité exécutif de la FBR avait envoyé les représentants dans les différents centres pour officialiser le tournoi. La population environnante s’est montrée résistante aux alentours du terrain suite aux mesures liées à la pandémie. Grâce à l’appui financier de Rugby Afrique, chaque club a reçu une enveloppe pour améliorer la qualité et la quantité alimentaire de ses joueurs. Dans son allocution, le président de la FBR a remercié tous les participants pour cet effort dans une situation particulièrement difficile de pandémie. « Même en suspension d’activités, nous pouvons faire des entrainements et les activités fédérales graduellement » ajoute le président Havyarimana Albert.

A l’issu du tournoi, le classement des trois meilleures équipes de chaque centre se présente comme suit :

Centre Bujumbura

Côté masculin

1ère équipe : Hyènes A

2ème équipe : Yout theam A

3ème équipe Youth Team B

Côté féminin

1ère équipe Kiyenzi

2ème équipe Rumuri A

3ème équipe Rumuri B

Centre Ngozi

Côté masculin

1ère équipe Kayanza

2ème équipe Ngozi

3ème équipe Gitega

Côté féminin

1ère équipe Kayanza

2ème équipe Gitega

3ème équipe Ngozi

Centre Rumonge (masculin)

1ère équipe les abeilles

2ème équipe Horizon du Lac

3ème équipe Buyengero

