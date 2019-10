Rugby à VII : Stage de formation des arbitres et des entraineurs

La Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR) (https://Senegal.Rugby) a organisé du 2 au 5 octobre un stage de formation des entraineurs et des arbitres pour le rugby à VII, au Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar.

Ce stage international de niveau 2 est financé par la Solidarité Olympique à travers le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).

En effet, ce stage a regroupé vingt-sept (27) participants dont vingt (20) entraineurs et sept (7) coach arbitres sous la supervision de Mohamed Dermouni formateur World Rugby, Salem Attalah formateur World Rugby ancien arbitre du Top 14 et Papis Kondé formateur World Rugby ex directeur technique.

L’objectif de ce stage etait d’avoir un taux de réussite de 100% afin d’augmenter l’effectif des arbitres et entraineurs de niveaux 2 compétents, qui pourront à coup sûr encadrer les jeunes.

Pour rappel, la Solidarité Olympique est une commission du CIO dont l’objectif est d’aider les Comités Nationaux Olympiques (CNO), en particulier ceux qui en ont vraiment besoin, afin qu’ils puissent remplir leurs responsabilités vis-à-vis du Mouvement olympique. Une aide est apportée aux CNO à travers des programmes focalisés sur le développement des athlètes, l’entraînement des coaches et administrateurs des sports, et la promotion des valeurs olympiques.

Le programme dédié aux athlètes permet de s’assurer que tous les sportifs talentueux ont les mêmes chances de participer aux Jeux Olympiques et de réussir sur la scène olympique.

Contact de presse :

Rugby@APO-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rugby-a-vii-...