Rupture de l'accord militaire avec la France : Réactions populaires au Tchad

Rapprochement avec la Hongrie



En parallèle, un rapprochement significatif s'est opéré avec la Hongrie. Depuis la visite historique du Président Mahamat Déby à Budapest en septembre dernier, plusieurs accords ont été signés, notamment :



Déclaration commune de partenariat stratégique

Mémorandum d'entente en agriculture et élevage

Accords de coopération en matière de défense





Actions et Collaborations



Au cours des mois suivants, des rencontres ont eu lieu pour mettre en œuvre ces accords. En octobre, le ministre tchadien des Affaires étrangères a reçu une délégation hongroise, et en novembre, une ONG hongroise a organisé un séminaire de formation pour les professionnels de santé au Tchad.





Une mission hongroise est également prévue pour améliorer l'éducation des communautés de réfugiés, et le déploiement de 200 soldats hongrois au Tchad, annoncé en novembre 2023, devrait se concrétiser prochainement.