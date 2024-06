Russie-Congo : énergie et défense au centre des entretiens entre Poutine et Sassou N'guesso

En visite officielle en Russie depuis le 25 juin 2024, le président du Congo, Denis Sassou N’guesso a été décoré au Kremlin, de la distinction de l'Ordre d'honneur par son homologue russe, Vladimir Poutine, après avoir eu de fructueux échanges avec son homologue russe, sur des sujets d’intérêt commun.



Il faut rappeler que le président congolais s’est entretenu le 26 juin dernier, avec Ivan Romanovsky, vice-président de la société Lukoil, sur la mise en œuvre des projets pétroliers et énergétiques au Congo. Par ailleurs, il a procédé, au Jardin Alexandrovskiy à Moscou, au dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu.



Au début de son séjour en Russie, le président Sassou N’guesso a rencontré le directeur général de la société Rosatom, la firme russe de l'énergie nucléaire. A ce sujet, il faut de noter que la Russie montre depuis plusieurs années un fort intérêt pour le développement de l’énergie nucléaire au Congo-Brazzaville.



Depuis au moins 2022, les deux pays discutent de ce sujet, et l’année dernière, le chef de l’État congolais avait rencontré les dirigeants de la société pour évoquer la construction de plusieurs microcentrales dans son pays, afin d'y renforcer l'offre énergétique.



Dans le domaine de l'énergie, des rencontres ont également eu lieu entre le président congolais et les responsables de plusieurs sociétés pétrolières, notamment Lukoil et Zarubezhneft. La République du Congo, pays producteur de pétrole, cherche depuis longtemps à mieux exploiter ses ressources et souhaite s'associer à des acteurs mondiaux du secteur pour améliorer sa productivité et renforcer ses infrastructures.



Enfin, le chef de l'Etat a tenu des discussions avec les représentants de la société Rosoboron, spécialisée dans la vente de matériel de défense. Les relations entre Moscou et Brazzaville remontent à 60 ans, mais leurs échanges commerciaux restent faibles.