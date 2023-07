Russie : Poutine a reçu les commandants de Wagner après la mutinerie avortée

Au cours de cette rencontre, Poutine a abordé la situation sur le front et a livré son évaluation des événements survenus le 24 juin. Il a écouté attentivement les explications des commandants et leur a proposé "d'autres possibilités d'emploi".



À leur tour, les commandants de Wagner ont exposé leur version de ce qui s'était réellement passé le 24 juin. Ils ont souligné leur loyauté envers le chef de l'État et se sont présentés comme des partisans convaincus. De plus, ils ont déclaré être "prêts à continuer à se battre pour la patrie".