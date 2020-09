SAO du Tchad : "Il y a eu un grand changement. Petit à petit on sera meilleur" (Moukhtar Mahmoud, FTFA)

Le président de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), Moukhtar Mahmoud, a réagi vendredi à la double défaite des SAO du Tchad face au Soudan.



Selon lui, "le Tchad n'est pas préparé techniquement, mais physiquement oui, et c'est une très bonne chose parce que ça ce n'est pas l'équipe de l'année dernière. Il y a eu un grand changement, je crois que petit à petit on sera meilleur InchAllah".



Moukhtar Mahmoud annonce également des matchs au Niger puis en Tunisie et au Ghana.



"Sachez que dans le football, il y a la défaite aussi. Il faut que vous compreniez une chose, avec la Covid-19, nous avons commencé la préparation début septembre. Le Soudan est en train de se préparer depuis quatre mois. Le Tchad ne se décourage pas, il va bien se préparer pour affronter le Niger et j'en suis sûr", indique Moukhtar Mahmoud.



Les SAO du Tchad se sont inclinés mercredi et vendredi lors de matchs amicaux face aux Crocodiles du Nil sur les scores respectifs de 2-3 et 0-2.