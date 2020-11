SAO du Tchad : "Même si on n'arrive pas à se qualifier, on va s'améliorer", Djimtan Yamtamadji

Le sélectionneur intérimaire des SAO du Tchad, Djimtan Yamtamadji, a réagi mercredi à la défaite de son équipe face au Syli national de la Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022.



"Le Syli est une équipe soudée. On va se préparer en conséquence pour le match retour. Même si on n'arrive pas à se qualifier, on va s'améliorer", déclare Djimtan Yamtamadji dans des propos rapportés par Guinée News.



Le Tchad s'aligne sur trois défaites d'affiliées dans le cadre des éliminatoires, avec 0 point, au bas de la poule A. C'est toutefois un vrai challenge pour cette jeune équipe qui continue sa progression. Elle a empêché un adversaire coriace comme la Guinée de creuser l'écart au compteur (1-0). "Il faut reconnaitre que (les SAO)" ont des qualités", souligne Didier Six, coach du Syli national.



Une date de retour polémique



La date de retour des SAO au Tchad fait polémique, alors qu'ils sont attendus à N'Djamena pour leur match retour. Ils devraient rentrer le 14 novembre, à la veille du match contre la Guinée, tandis que la sélection de la Syli arrivera au Tchad dès demain. 24 heures avant les SAO.