SAO du Tchad : "il faut un peu plus de rigueur et de discipline" (sélectionneur)

Les SAO du Tchad se sont inclinés sur le score de 2-3, mercredi face aux Crocodiles du Nil (Soudan) pour leur premier match de reprise à domicile après la suspension causée par la crise sanitaire de Covid-19.



En réaction d'après-match, le sélectionneur Emmanuel Tregoat a expliqué que "maintenant, il faut plus travailler, il faut un peu plus de rigueur et de discipline, que les joueurs prennent conscience que c'est le niveau international, on n'a pas le droit à l'erreur."



Selon l'entraineur, "pendant les 90, 100 minutes, on doit être tout le temps concentrés, motivés et rigoureux."



"On ne peut pas laisser une action, on l'a vu sur le troisième but où le joueur il a le temps de faire ce qu'il veut alors qu'on peut dégager le ballon", a ajouté Emmanuel Tregoat.



Les SAO vont tenter de mettre en application les nouvelles consignes ce vendredi pour un match retour face aux Crocodiles du Nil.