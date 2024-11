SNPC : le projet « Eco zamba présenté à la COP 29

Le projet « Eco zamba », que la société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a présenté à la COP29, à Bakou en Azerbaïdjan, est un programme d’afforestation, commencé en 2023 et qui s’étalera sur 10 ans. A travers ce projet, la SNPC s’engage à créer un massif de 50 milles hectares. L’année dernière, qui a été la phase pilote du projet , 1000 hectares d’acacias mangium ont été plantés.



Cet effort a été amplifié cette année, à la faveur de la journée nationale de l’arbre, que le Congo a célèbre chaque le 6 novembre, par le planting de 3000 hectares. Une manière de porter le total à 4000 hectares, à la fin de cette année. La dynamique va s’accentuer au cours des 9 ans à venir pour atteindre les 50 milles hectares.



En exposant le projet Eco zamba à la COP29, la SNPC ambitionne de mobiliser autant de partenaires tant financiers que techniques, pour une conjugaison d’efforts à la survie de la planète. En ce sens qu’il est indispensable de s’associer à la SNPC, qui porte l’énergie du pétrole dans l’environnement, pour lutter efficacement contre les changements climatiques.



Ce projet vise à générer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques significatifs en préservant les puits de carbone mondiaux. Financé par la création et la vente de crédits carbone, Eco zamba se veut autonome et pourrait inspirer de futurs projets de même nature.



En définitive, le projet « Eco zamba », de la SNPC, est une réponse à l’appel sur la décennie mondiale et africaine d’afforestation et de reboisement lancée par le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso, à Marrakech, en Egypte, à l’occasion de la COP27, en novembre 2022.