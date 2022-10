STARTUP CHALLENGE 2022 : Moov Africa Tchad dévoile les 3 gagnants.

Pour rappel, MOOV AFRICA TCHAD en tant qu’entreprise citoyenne, avait lancé officiellement le 25 août son programme MOOV STARTUP CHALLENGE, au cours d'une conférence de presse à son siège. Ce programme vise à promouvoir l’entrepreneuriat moderne et innovant dans les différents domaines de la technologie à même d’apporter une réelle valeur ajoutée à la société. Salma Mahamat Saleh, membre du jury, exprime le sentiment du travail accompli sur un concours très important qui permet de booster les entrepreneurs : « On a vu les images de gagnants avec de contenus très réalistes qui peut répondre à certains problèmes de santé. Je demanderais à ceux qui ont de projets de ne pas abandonner et d’aller jusqu’au bout et d’améliorer leur projet », recommande-t-elle.



En plus des prix, qui devront être accordés aux trois finalistes lors d’une prochaine cérémonie, toutes les startups participantes préselectionnées ont bénéficié d’un accompagnement par des experts pour booster leur potentiel et améliorer leur performance.



Le chargé de l’évènementiel et de sponsoring de MOOV AFRICA TCHAD, DANAH PINAH Frederic a exprimé sa satisfaction avant d’encourager les jeunes à émerger à travers des initiatives et à être plus visible pour contribuer au bonheur du pays.



Le challenge au niveau local a compris 04 étapes majeures qui sont entre autres l’appel à candidature, la présélection par le jury de dix startups, la qualification par le jury de 5 startups et la présentation finale de trois gagnants dont le premier aura la possibilité de participer à la compétition africaine au Maroc.