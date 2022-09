Sahel/Lac Tchad : le Nigéria et l'OCI discutent des défis de sécurité et de développement

En marge de la 77ème session de l'Assemblée générale des Nations-Unies, e président de la République fédérale du Nigéria, Muhammadu Buhari, a reçu ce 20 septembre 2022, à sa résidence à New-York, le secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique, Hissein Brahim Taha.



Au cours de la réunion, le secrétaire général a apprécié le soutien continu du Nigéria à l'Organisation de Coopération islamique et à l'action islamique commune. Pour sa part, le président Buhari a souhaité au secrétaire général plein succès dans ses fonctions à la tête du secrétariat général de l'OCI.



Par ailleurs, les deux parties ont passé en revue les défis de sécurité et de développement, et les effets du changement climatique auxquels est confrontée la région du Sahel et du lac Tchad.



À cet égard, le secrétaire général a salué le rôle du Nigéria dans la région, et ses efforts inlassables, sous la direction du président Buhari, pour lutter contre le terrorisme.