Sahel : Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, craint le pire pour la zone

« Le Sahel risque de s'effondrer sur lui-même » et « tout cela se terminera d'ailleurs très mal pour les juntes en question », a estimé le ministre français des Armées dans un entretien publié vendredi soir sur le site du quotidien français Le Parisien et repris par le site BFMTV. S’appuyant sur les récentes attaques enregistrées dans le Sahel, M. Lecornu a par ailleurs souligné que le jihadisme a repris de plus belle dans la région.



Le membre du gouvernement a réfuté l'idée que le départ des militaires français du Mali, du Burkina Faso, et bientôt du Niger, soit un échec de la politique française au Sahel. « C'est un échec pour les pays en question », a-t-il insisté.



D’après M. Lecornu, « le régime malien a préféré (le groupe de mercenaires russe) Wagner à l'armée française. On voit le résultat: la région de Bamako est depuis encerclée par les jihadistes »



« Le Mali est au bord de la partition, et le Niger poursuivra malheureusement la même direction », a-t-il prévenu. « Est-ce notre faute si certains acteurs locaux préfèrent les luttes de clans au mépris de la démocratie, plutôt que de lutter contre le terrorisme? Je ne le crois pas », s’est demandé le ministre.



« Et on nous dit que le problème c'est la France! Nous avons été une solution pour la sécurité du Sahel », a-t-il encore lancé, ajoutant que la France était parvenue à neutraliser la plupart des cellules jihadistes au Sahel et « mis en sécurité » des milliers de civils avant d'être contrainte de partir.