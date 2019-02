Sahel: l’UE adopte de nouvelles mesures pour renforcer son soutien à la sécurité dans la région

L’UE soutient les efforts déployés par les pays du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toute autre menace pesant sur la sécurité et la paix. L’UE veut renforcer son approche régionale au Sahel dans le but de soutenir la coopération transfrontalièreet les structures de coopération régionale et, à cet égard, […]

