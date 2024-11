Salama Peace Initiative : succès de la 2e édition de la Semaine mondiale de la paix au Tchad

Dans le cadre de la 2e édition de la Semaine mondiale de la paix, Salama Peace Initiative a organisé, ce 9 novembre 2024, un atelier de restitution des activités de cette semaine, accompagné de la remise des attestations de formation en “prévention et résolution des conflits et lutte contre les discours de haine en ligne” aux bénéficiaires ayant suivi la formation du 14 au 21 septembre 2024 à N’Djamena.



Cet événement a été marqué par la présence du chargé de la section culture et presse de l’ambassade des États-Unis, Khazali Mahamat Idriss, représentant l’ambassadeur des États-Unis au Tchad.



Dans son allocution, la présidente de Salama Peace Initiative, Josiane Darwaidye Djikoloum, a d’abord exprimé sa gratitude envers tous les participants. Elle a expliqué que la 2e édition de la Semaine mondiale de la paix s’est tenue à N’Djamena ainsi que dans cinq autres provinces du pays. Au cours de cette semaine, de nombreuses activités ont été menées, notamment des actions de sensibilisation, de plaidoyer, des rencontres interculturelles et des formations. Elle espère que cette initiative pourra perdurer et devenir un rassemblement interrégional.



Josiane Darwaidye Djikoloum a également exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement américain pour son soutien à cet événement.



Prenant la parole à son tour, le chargé de la section culture et presse de l’ambassade des États-Unis, Khazali Mahamat Idriss, a remercié le comité d’organisation pour le succès de cette 2e édition de la Semaine mondiale de la paix. Il a souligné que le gouvernement américain soutient toujours les initiatives en faveur de la paix dans le monde. Au Tchad comme ailleurs, les États-Unis restent engagés pour un avenir plus pacifique et prospère.



Le président du comité d’organisation, Benoudjoum Nekillamian Williams, a précisé que cette édition est placée sous le thème : “La promotion de la paix, défis et opportunités”. Cette initiative renforce les efforts nationaux et internationaux pour la consolidation de la paix. L’événement visait à promouvoir la culture de la paix au Tchad, à renforcer les capacités des jeunes et des femmes en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix, et à instaurer un environnement harmonieux et stable.



Benoudjoum Nekillamian Williams a expliqué que sur les 16 activités prévues, 13 ont été réalisées pendant la Semaine mondiale de la paix, parmi lesquelles des formations, des conférences, deux dialogues communautaires, des émissions télévisées et d’autres actions.



La remise des attestations et du rapport de restitution des activités de la semaine ont été les moments forts de cet événement.