Saleh Kebzabo : "le masque gratuit prévu par le gouvernement n'a pas été donné"

Le député Saleh Kebzabo a interpellé vendredi, au Palais de la démocratie, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale sur la distribution des masques à la population.



"Monsieur le ministre de la santé, on nous a annoncé (que) la distribution des masques allait être effective parce qu'elle va être gratuite. Non, beaucoup de tchadiens, peut-être même la moitié des tchadiens, près de 3/4 des tchadiens, n'ont pas reçu de masque", a déclaré Saleh Kebzabo.



Selon le député, "le masque gratuit prévu par le gouvernement n'a pas été donné. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on vient bastonner les gens dans les rues. Il faudrait revenir à des solutions moins brutales. Il ne faut pas que les forces de l'ordre se comportement avec brutalité parce que le gouvernement n'a pas distribué de masques."



"Le gouvernement n'a pas distribué de masques. Il n'est donc pas fondé à le faire porter par la violence. Pour un masque on ne va pas tuer quelqu'un, ça c'est très grave. Il faut éviter", a-t-il ajouté.



En réaction, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a précisé que "sur fonds propres, le gouvernement a commandé plus de six millions de masques lavables. Ils ont été distribués gratuitement sur l'ensemble du territoire national. Ils ont été distribués aux populations, aux citoyens démunis."



"Je ne peux pas prétendre que chaque citoyen a reçu un masque mais je peux certifier que six millions de masques ont été commandés et distribués", a souligné le ministre.



"Au moment où je vous parle même, il y a une commande de 10 millions de masques qui est en cours de fabrication. C'est sur ces masques que le gouvernement entend puiser pour équiper les écoles, particulièrement les enseignants et les élèves pour la rentrée", a dit Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.