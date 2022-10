Saleh Kebzabo : "on ne peut pas sanctionner le Tchad. Les circonstances sont totalement différentes"

"Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre pays qui sont spécifiques, qui sont ceux qui ont amené l'UA, l'année dernière, à ne pas nous sanctionner. (...) Je le pense, on ne peut pas sanctionner le Tchad parce que les circonstances sont totalement différentes", explique Saleh Kebzabo.



"Depuis l'année dernière je l'ai dit et je reviens là-dessus, il n'a pas fait de coup d'État. Il n'a pas été désigné président parce qu'il est l'enfant de son père. Non", clarifie le leader politique et ancien n°2 du comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires.